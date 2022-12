Kylian Mbappé ou Lionel Messi meilleur buteur de la Coupe du monde ? Le duel est plus serré que jamais

L’affiche de la finale de la Coupe du monde 2022 est désormais connue. Le France affrontera l’Argentine dimanche dans un match où une troisième étoile est promise au vainqueur. Au-delà du titre collectif, une autre distinction sera en jeu : celui de meilleur buteur du tournoi. Et cela pourrait finir sur un départage étonnant !

En marquant face à la Croatie en demies, Lionel Messi a rejoint Kylian Mbappé, muet contre le Maroc, au sommet du classement des buteurs avec 5 réalisations. Leur confrontation en finale pourrait donc être décisive dans la course au Soulier d’Or.

Avant ce dernier match, c’est l’Argentin qui est officiellement en tête en raison des trois passes décisives qu’il a délivrées, soit une de plus que le Français. Mais dans le cas où les deux hommes afficheraient les mêmes statistiques pour les buts et les assists, cela se jouera alors au temps de jeu. La préférence sera donnée à celui qui a disputé le moins de minutes. Et de ce côté là, c’est Mbappé qui a l’avantage avec 477 minutes jouées contre 570 pour l’Argentin. Par ailleurs, c’est la première fois qu’on pourrait voir deux équipiers en club finir un et deux dans ce classement.