Bruxelles: quels sont les prénoms les plus donnés, commune par commune (cartes interactives)

La ville de Bruxelles est clivée au niveau des prénoms. C’est ce que montre la carte des prénoms les plus donnés, par commune, entre 2012 et 2021. Chez les filles, Lina domine l’ouest de la ville. Le prénom arrive en tête dans pas moins de huit communes (Anderlecht, Bruxelles, Forest, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Saint-Josse et Schaerbeek).

Emma tire son épingle du jeu à Ixelles, Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Evere. Sofia (Berchem-Saint-Agathe et Saint-Gilles) et Alice (Uccle et Auderghem), arrivent en tête dans deux communes chacun, alors que Nour est le prénom le plus donné à Molenbeek.

Chez les garçons, Adam et Mohamed se partagent le nord et l’ouest de Bruxelles. Adam est le prénom le plus donné dans huit communes (Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette et Koekelberg) et Mohamed dans cinq (Forest, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse et Schaerbeek).

Gabriel a la cote dans le sud et l’est de la ville (Ixelles, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) et Arthur est en tête à Auderghem.