Le secret pour préparer un véritable chocolat chaud

Le chocolat chaud, on adore le déguster lors des courtes journées d’hiver. Le secret pour bien le préparer ? Certainement plus que choisir une simple poudre de cacao.

L’hiver s’installe depuis le début du mois de décembre. Les jours raccourcissent, le froid est de retour et avec lui revient souvent l’envie irrépressible de cocooner à la maison. A cette saison, qui n’a jamais rêvé de s’emmitoufler confortablement dans une couverture douillette devant un film ou un bon livre ? Le tout, en sirotant une boisson chaude telle qu’un chocolat chaud, par exemple. Les plus pressés ou les moins inspirés se ruent sur la poudre de cacao au lapin ou d’autres marques qui trônent en tête de gondole dans les grandes surfaces. Mais ce cacao à délayer dans le lait est bien souvent à mille lieux du véritable chocolat chaud, gourmand et réconfortant.