«L’élimination au Qatar est le moment le plus douloureux de mon mandat»: Roberto Martinez se confie après son départ des Diables rouges

Le futur ex-sélectionneur national revient sur ses six années chez les Diables rouges, évoquant le parcours effectué par l’équipe et le football belge sous son mandat.

Roberto Martinez ne prolongera pas son bail à la tête des Diables rouges et quittera officiellement son poste, et celui de directeur technique auprès de la fédération, le 31 décembre. Silencieux depuis son annonce faite le soir de l’élimination de la Belgique en Coupe du monde, il s’est exprimé dans un long entretien pour le média polonais Wirtualna Polska, avec l’accord de la fédération belge. L’occasion pour lui de revenir sur ses six années en tant que sélectionneur fédéral.

« Cela a été un pur plaisir pour plusieurs raisons », confie Martinez. « Pour moi, il est tout aussi important de jeter les bases, de faire quelque chose qui portera ses fruits lorsque je ne serai probablement plus là. Un sélectionneur doit agir de deux manières : la première est l’ici et maintenant, ce qui signifie des résultats. Mais l’avenir est tout aussi important.[…] Je suis extrêmement heureux de la façon dont nous avons pu combiner les compétences extraordinaires de la meilleure génération du football belge avec un grand dévouement et une grande culture du travail dans l’équipe. » Le technicien espagnol se réjouit également d’avoir pu travailler avec certains « des meilleurs professionnels du monde ». « Les compétences individuelles d’Eden Hazard, la vision du jeu de Kevin de Bruyne, l’incroyable instinct de buteur de Romelu Lukaku, le leadership de Vincent Kompany, les grandes qualités d’Axel Witsel et Dries Mertens, et puis il y a le meilleur gardien du monde, à savoir Thibaut Courtois. Je pourrais énumérer des noms pendant un très long moment. »

Sous l’ère Martinez, la Belgique a été N.1 mondiale pendant plus de trois ans. Une place à laquelle il accorde une « très grande importance ». « Cela montre la continuité et la régularité du travail. C’est un peu comme un championnat et une Coupe. Le classement, c’est le championnat. Pour être premier à la fin, il faut être très régulier pendant longtemps. »

« Cette génération méritait une médaille d’or »

Reste que l’armoire à trophées reste vide, malgré les grands espoirs qui reposaient sur les épaules de la génération dorée des Diables. Mais Martinez refuse de voir ça comme un échec. « L’échec serait de ne pas avoir essayé », commente-t-il. « Et cela n’a jamais été le cas ! À chaque tournoi auquel nous avons participé, nous avons essayé de le gagner. Essayer de jouer un football offensif et efficace. […] Dans tout ça, il ne s’agit même pas de moi. Je suis plus désolé que cette grande génération n’ait pas atteint la médaille d’or, et elle le méritait tout simplement. »

L’élimination en phase de groupes au Qatar est tout de même une vraie déception pour le futur ex-sélectionneur national. « Le moment le plus douloureux de mon mandat, assurément », confie-t-il. « Lors des deux tournois précédents, nous avons remporté tous les matches en phase de groupes. Et là, je l’avoue, la situation m’a surpris. Oui, lors des deux premiers matches, nous n’avons pas joué à notre niveau habituel. Le Canada était super ambitieux, c’est la deuxième Coupe du monde pour eux, ils étaient extrêmement motivés. Et le Maroc a ensuite montré à quel point ils sont forts. Je pensais que nous parviendrions à nous qualifier malgré ce début compliqué. Et dans le troisième match, contre la Croatie, nous avons joué comme il le fallait. Malheureusement, la balle n’est pas entrée dans le filet et nous étions seulement à quelques occasions près… »

Un changement de mentalité en Belgique

En plus du départ de Roberto Martinez, les Diables rouges ne pourront plus compter sur Eden Hazard. Ce qui semble signer la fin proche de la fameuse génération dorée belge. Mais Martinez ne s’inquiète pas pour le futur de l’équipe nationale, qui pourra selon lui toujours compter sur l’influence de ces joueurs « bien que dans un rôle différent ». « Lors de la formation des nouveaux entraîneurs en Belgique, l’objectif annoncé est que le Belgique ne descende pas sous la 10e place du classement Fifa dans les 20 prochaines années », affirme l’Espagnol. « Ce n’est bien sûr qu’une partie du plan visant à développer et à maintenir notre position actuelle dans le football mondial. » Il pointe également un changement de mentalité en Belgique. « Avant, l’objectif était de se qualifier, et ensuite, de voir ce que donneront les matches suivants. La Belgique ne veut plus se contenter de ça, elle veut gagner. Et c’est ce que nous essayons de transmettre aux équipes plus jeunes. Pour inculquer cette idée que vous pouvez gagner il faut croire en soi. »