Comment la grande distribution veut sauver nos fêtes assombries par l’inflation

Sentez-vous monter en vous l’ambiance et la convivialité des fêtes avec leur cortège de homards, d’huîtres, de champagne et de foie gras ? Pas du tout ? Ou pas encore ? Rassurez-vous : à quelques jours du réveillon de Noël, de nombreux consommateurs éprouvent, eux aussi, de la peine à se projeter dans les réjouissances de fin d’année. Logique : le contexte économique, entre inflation et récession, plombe (un peu) le moral et (à la folie) les finances de beaucoup de ménages. Voici quelques chiffres qui refroidiront les plus fêtards… En novembre dernier, par rapport à novembre 2021, le renchérissement des produits alimentaires s’élevait à 15 % selon Statbel, l’office belge des statistiques. Celui de la volaille atteignait 21 %, celui des fruits de mer frais 16 % et celui des vins (dont les effervescents) 8 %.