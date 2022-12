De -12 à 12ºC: voici les prévisions météo à venir

La fin de la semaine sera marquée par un temps sec et généralement ensoleillé tandis que le soleil cédera sa place à la grisaille et à la pluie au fil du week-end, à en croire le bilan à la mi-journée de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, l’IRM prévoit d’abord encore de larges éclaircies sur la plupart des régions. Ensuite, des champs nuageux s’enfonceront dans le territoire à partir de la côte ; ils seront à l’origine d’averses, surtout sur l’ouest et le nord-ouest où elles pourraient conduire à des conditions glissantes, soit en raison de la formation directe de verglas, soit par le gel de portions de route humides plus tard dans la nuit. Il fera à nouveau très froid avec des minima de 0 degré au littoral à -12 degrés (voire encore plus bas) en Ardenne. Le vent sera faible de direction variable dans l’intérieur des terres mais, à la côte, il deviendra temporairement assez fort de secteur nord-ouest, puis nord-nord-est.

La matinée de vendredi sera très froide avec des éclaircies sur l’ouest du pays et en Lorraine belge. Les autres régions devront composer avec d’abondants champs nuageux laissant parfois échapper quelques flocons. Le temps sera également brumeux. « Il conviendra d’être prudent suite aux conditions glissantes associées à des plaques de givre ou de verglas », recommande l’IRM.

A quoi s’attendre ce week-end

Plus tard dans la journée, le soleil devrait percer la couverture nuageuse dans le centre du pays. Sur l’est, le ciel restera nuageux en beaucoup d’endroits avec la possibilité de quelques faibles chutes de neige. Les maxima seront compris entre -2ºC en Hautes-Fagnes et +3 ou +4ºC en bord de mer.

Samedi, après une nouvelle nuit glaciale, les brumes et brouillards givrants présents en plusieurs endroits se dissiperont progressivement pour laisser la place à un temps ensoleillé. Les maxima se situeront entre +2ºC à la mer et -5ºC en Ardenne, avec des valeurs autour de 0ºC dans le centre du pays.

Dimanche, le ciel se couvrira progressivement avec l’arrivée d’une zone de pluie par l’ouest en fin de journée. Les premières précipitations pourront d’ailleurs prendre un caractère hivernal et être localement verglaçantes. De l’air plus doux gagnera nos régions et les températures atteindront, en fin de journée, des valeurs comprises entre -1ºC en Ardenne et +3ºC en plaine.

Durant la nuit de dimanche à lundi, la hausse du mercure se poursuivra et les pluies pourront par endroits être abondantes.