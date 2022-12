L’Académie royale, 250 ans, et des fourmis dans les jambes

L’académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-Arts de Belgique fête un prestigieux anniversaire ce vendredi. Deux siècles et demi, c’est une sacrée longévité. L’occasion aussi de réfléchir à l’utilité d’une telle institution pour la société.

L’académie royale des sciences, des lettres et des Beaux-Arts de Belgique fête ses 250 ans ce vendredi. Le 16 décembre 1772, l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche lui a donné la mission d’animer la vie intellectuelle du pays, de stimuler les travaux de recherches, de promouvoir les sciences et les arts. Aujourd’hui, la « Thérésienne » réunit toujours quelques-uns de nos plus beaux esprits. Ils sont répartis en quatre classes : Sciences, Sciences morales et Politiques, Arts, Technologie et Société.