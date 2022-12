«Le Rocher blanc»: le monde des origines

Le Rocher blanc, Anna Hope, traduit de l’anglais par Elodie Leplat, Le Bruit du monde, 330 p., 23 €, ebook 15,99 €

Dans son dernier roman, Anna Hope remonte le temps en quatre bonds chronologiques : 2020, 1969, 1907 et 1775, avant un parcours inverse pour revenir à notre époque. Entre ces deux parties, descendante et ascendante, un très court chapitre porte le même titre que le livre entier : Le Rocher blanc. Il est le cœur inerte et cependant chargé de sens des différents récits qui convergent vers ce lieu sacré, au Mexique.