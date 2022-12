«Perfect day» lève le voile sur le désir féminin après 60 ans

Dans un seul en scène radieux, Hélène Theunissen lève le voile sur une réalité rarement abordée au théâtre (ou ailleurs) : le désir féminin après 60 ans. A l’écriture, Geneviève Damas dessine sans fard et avec tendresse le corps et la vie d’une femme ridée mais pas bridée. Au Rideau de Bruxelles.

Quand elle se regarde dans le miroir, Marie Couturier, 64 ans et 1 mètre 70 pour 62 kilos, n’est pas tendre avec son reflet : « Des cheveux blonds – teints – parce que je ne peux supporter de les voir blanchir ; des yeux verts dont je suis fière, ceux de ma mère, que je dois chausser de lunettes pour lire à présent ; des dents blanches que je bichonne pour empêcher qu’elles se déchaussent ; des bras fripés que je cache sous de longues manches ; des cuisses envahies de cellulite ; mon pubis et ses quelques poils blancs ; un cou et des contours du visage qui commencent à s’affaisser dangereusement ; des chevilles qui s’épaississent. »