Jean-Pierre Gibrat : «Le dessin nous ramène à l’essentiel de la vie»

Mattéo, sixième époque, Jean-Pierre Gibrat, Futuropolis, 72 p., 17€.

Eternel réfugié de l’Histoire, Mattéo a été ballotté de l’Espagne à la France, pris en tenaille entre fascisme et idéalisme, entre égoïsme et fraternité. Depuis 2008, Jean-Pierre Gibrat a mis en scène ses engagements, ses amours, ses espérances pour tenter de comprendre comment rester humains au cœur de la barbarie. Dans cette sixième et dernière époque, Mattéo retrouve son fils Louis, l’accompagne au front sur la route de Zuydcoote, mais surtout l’écoute parler de son père, sans oser lui révéler que son père est là, sous ses yeux… La série se boucle dans une apothéose mélancolique où l’émotion submerge la noirceur de la guerre.