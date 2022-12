L’agenda des Livres du Soir

François Wathelet et Sophie Weverbergh sont le samedi 17 aux Matins du Livre, au CC de Huy à 10 h 30, avec respectivement Constellations d’un autre ciel (autoédité) et Précipitations (Verticales).

Stefan Liberski, Jacques Richard et Pierre de Mûelenaere sont aux Rendez-vous de la Luzerne, à Schaerbeek le samedi 17 à 17 h. Liberski propose Teo Malgré, Richard La Course et de Mûelenaere, leur éditeur d’Onlit, ses travaux de gravure. Rés : pascale-toussaint@telenet.be