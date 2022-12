Parlement wallon: les partis négocient, le personnel soutient la greffière

Fin de règne ce jeudi midi au parlement de Wallonie : les instances (Bureau, Bureau élargi et Conférence des présidents) ont pris les décisions nécessaires pour rendre possibles les travaux de l’assemblée prévus pour la semaine prochaine, dont le vote en plénière du budget 2023. Sophie Pécriaux (PS), membre du Bureau démissionnaire, était absente.

Pour le reste, le président Jean-Claude Marcourt (PS) en tête, tout le monde était présent autour de la table. Les quatre membres du Bureau restent en place jusqu’à leur retrait formel, mercredi 21 décembre à 9h, pour l’ouverture de la plénière. Les présidents de parti doivent choisir leurs successeurs. La présidence du Bureau reviendra au PS. Paul Magnette cherche l’oiseau rare.

Pour André Frédéric, chef de groupe PS, le futur Bureau aura une lourde tâche : « L’institution parlementaire et la Wallonie sont en difficulté. Il faut ramener de la sérénité, notamment parmi le personnel du greffe. Ce sera un sacré boulot, avec une obligation de résultat rapide. Ceux qui seront choisis pour participer au Bureau doivent le savoir ! »

Entre chefs de groupes de la majorité et de l’opposition, il a beaucoup été question de l’ouverture possible de ce Bureau aux partis de la minorité, à savoir les Engagés et le PTB. « Le climat des discussions est correct, les signaux sont positifs mais nous voulons être certains du nouveau cap qui sera choisi », résume François Desquesnes, le chef de groupe des Engagés.

Le discours tenu par Germain Mugemangango est moins consensuel : « Lors de cette première discussion, j’ai clairement dit que notre participation au Bureau dépendait d’une mise à nu des mécanismes en vigueur et même d’un changement dans les standards de vie de cette instance. Nous ne voulons plus des sur-salaires réservés à ses membres et des repas trois services pour les réunions, par exemple. »

Dans les services du greffe, l’inquiétude domine toujours. Une très grosse majorité des membres du personnel (74 signataires sur 100 et 13 soutiens anonymes) a fait parvenir une lettre ouverte à l’agence Belga à travers laquelle elle dénonce « le western médiatique » et « une escalade de dénonciations dans tous les sens nuisant particulièrement à l’institution parlementaire. »

Le personnel dit vouloir « servir le parlement dans un climat serein et apaisé » et estime « subir davantage une ambiance lourde et délétère créée par les scandales à répétition que des difficultés liées au changement de management. » Dans ce contexte, le personnel du greffe apporte un appui remarqué à Sandrine Salmon qui remplit le rôle de greffière a.i., après la mise à l’écart de Frédéric Janssens : « Elle a pu gagner le respect des fonctionnaires de l’institution par la probité, l’humanité et la bienveillance qui la caractérisent. »