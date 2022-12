Manifestation nationale: «L’impact de la grève reste important»

C’est devenu un rendez-vous quasi mensuel : après les manifestations du 21 juin et du 21 septembre, les actions du 20 octobre et la grève du 9 novembre, le front commun syndical redescend dans les rues de Bruxelles, ce vendredi à partir de 10 heures, pour clamer son mécontentement, entre les gares du Nord et du Midi. Et même si l’approche des fêtes de fin d’année et le froid de canard n’incitent pas à la mobilisation, « il faut montrer que le mouvement n’est pas près de s’éteindre », insiste Thierry Bodson (FGTB).