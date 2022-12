La France ou l’Argentine championne du monde? Clarence Seedorf a fait son choix: «Messi peut changer le cours d’un match»

L’une des attractions de finale de la Coupe du monde ce dimanche sera le duel entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. À trois jours de ce choc qui verra une nation obtenir son troisième sacre, Clarence Seedoorf a analysé la différence entre les deux stars.

L’ancien joueur du Real Madrid et de l’AC Milan s’est attardé sur ce duel entre deux coéquipiers en club, mais futurs ennemis ce dimanche. : « Mbappé a réalisé un travail incroyable et j’adore le regarder jouer. Dès qu’il touche le ballon, on sait que quelque chose va se passer. Mais il est un joueur différent de Messi. Messi peut changer le cours d’un match sur n’importe quelle partie du terrain. »

Il ajoute ensuite : « Mbappé est plus près des buts, et c’est là qu’il fait la différence. Comme on a pu le voir lors du dernier match, il touche le ballon et quelque chose de magique se passe. J’espère qu’il continuera comme ça. Il est si jeune et je lui souhaite de continuer comme ça car c’est un plaisir de le voir jouer. Mais on ne doit comparer personne à Messi aujourd’hui. »