Sporting de Charleroi: vers du huis clos pour les supporters carolos suite aux incidents contre Malines?

Pour le Sporting, la reprise aura déjà lieu ce vendredi. Une reprise un peu particulière puisque le club carolo doit comparaître à 13h devant le Conseil disciplinaire de l’Union belge. L’instance fédérale doit en effet se prononcer sur les conséquences à donner aux incidents répétés qui avaient entraîné l’arrêt définitif de la rencontre Charleroi-Malines après 67 minutes. Pour rappel, les Zèbres menaient pourtant 1-0 quand l’arbitre Jasper Vergoote avait sifflé la fin après un dernier jet isolé d’un fumigène.

D’emblée, le Sporting avait été frappé d’une amende de 75.000 euros par la Pro League sur base de son règlement interne, outre la perte de trois points sur tapis vert. Mais le parquet de l’Union belge a, lui, requis trois matches à huis clos pour les Zèbres, dont un à domicile, un pour les visiteurs en déplacement et un avec sursis. De son côté, la direction carolo avait décidé de sanctionner les Storm Ultras et le Block 22, auteurs des débordements ce soir-là. Les représentants de ces deux groupes seront ainsi privés des cinq prochains matches du club (2 à domicile et 3 à l’extérieur).

Amical à Reims à huis clos

Dans le même temps, Felice Mazzù emmènera tout son effectif à Reims pour y affronter le pensionnaire Ligue 1, à 15h. Jules Van Cleemput et Stefan Knezevic, qui en terminent avec leur revalidation, resteront en bord de terrain, mais le reste du groupe devrait recevoir du temps de jeu. Ce sera l’occasion de rencontrer d’anciens Carolos. Tout d’abord Maxime Busi, arrivé en Champagne en provenance de Parme au tout début de cette année, cependant tracassé par une blessure à la cuisse à l’automne. Mais aussi Nicolas Penneteau, désormais troisième gardien à 41 ans bien sonnés. Enfin, les Zèbres recroiseront Samba Diawara, fraîchement débarqué dans le staff de Will Still après avoir quitté Anderlecht dans la foulée de Mazzù. La rencontre se déroulera à huis clos.