Dans LéNA cette semaine: on a testé pour vous une semaine sans gaz

Lundi matin, c’est en jogging et en sweat à capuche que je me réveille. Mon nez et mes oreilles sont glacés. Je jette un œil au thermomètre : 15 degrés ! Je ne pensais pas qu’un appartement pouvait se refroidir à ce point en sept heures et demie. Il était minuit quand j’ai désactivé mon système de chauffage pour tester la vie sans gaz pendant une semaine. J’ai envie de savoir à quel point il peut être difficile de devoir s’en passer alors que les températures extérieures sont négatives.

L’Agence internationale de l’énergie a récemment mis en garde contre une pénurie de gaz en Europe pour l’hiver 2023-2024. Quelles températures devraient supporter les habitants ? Serait-il même possible d’économiser du gaz de cette manière ? A quel point est-ce difficile de vivre sans chauffage, sans cuisinière et sans eau chaude ? Ce n’est qu’au fil des jours que je réalise l’ampleur de la tâche. Et 15 degrés, ce n’est que le début, croyez-moi : 14,2 degrés, puis 13,5 et, enfin, 12,7.