Philippe Albert avant la finale de la Coupe du monde: «Quand Messi est là, c’est trop difficile pour moi d’être objectif»

Pas d’envolée à la « Je l’ai dit bordel » lors de ce Mondial, mais plutôt une critique sévère et, encore assumée ci-dessous, sur la prestation d’ensemble de nos Diables rouges : Philippe Albert continue d’aborder son job de consultant à la RTBF avec cette rigueur et cette franchise qu’on lui connaissait déjà sur les pelouses du monde entier. Sec sur l’homme, le défenseur de Bouillon l’est aussi dans ses commentaires où chaque mot est pesé et placé au bon endroit. Juste avant un France-Argentine en finale où, pour une fois, il n’a pas voulu se mouiller, et il explique clairement pourquoi, il a dressé avec nous son bilan de cette Coupe du monde si particulière au Qatar. Et on a encore pu le constater, on ne fera jamais dire à Philippe Albert ce qu’il n’a pas envie de dire : c’est toujours lui, le patron !

Philippe Albert, la finale doit encore être jouée, mais vous avez certainement déjà votre coup de cœur de cette Coupe du monde au Qatar ?

Au niveau individuel, sans hésiter, pour moi, c’est Lionel Messi. Et quelque part, ce n’est qu’une confirmation car depuis son début de saison au PSG, je sentais qu’il n’avait que cette Coupe du monde, sa dernière occasion pour la remporter, en tête. Je n’aime pas l’expression qui dit qu’il était en mission, car ce n’est que du football, mais je suis en admiration devant l’ambition qu’il a encore démontrée, alors qu’il a déjà tant gagné. Il ne faut pas se cacher, cette Argentine n’a rien à voir avec celle de 1978 ou de 1986, Messi est esseulé, et pourtant, il sort du lot d’une façon déconcertante. Il reçoit un ballon injouable et il le transforme en ballon facile pour l’équipe. Il a participé au succès de son équipe au niveau des buts et du jeu, c’est la classe à l’état pur. Quelle abnégation ! Cristiano Ronaldo ou Kevin De Bruyne auraient dû prendre exemple sur lui, c’est aussi simple que ça.