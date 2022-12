La foire Art Antwerp est de retour

Même endroit, même heure. Un an après sa première édition, Art Antwerp, petite sœur d’Art Brussels, accueillait ses premiers invités jeudi matin. A première vue, peu de changements (hormis la disparition des masques) mais quand on entre dans le détail, cette seconde édition diffère de la précédente sur plusieurs points. Comme l’an dernier, elle clôture l’année mais se déroule cette fois dans un froid polaire. Surtout, en 2021, Art Antwerp bénéficiait de l’attrait de la nouveauté mais aussi du fait d’être la seule et unique foire d’art d’une année totalement paralysée par le covid. En 2022, les affaires ont repris comme par le passé : salons et foires se sont succédé en Belgique et à l’étranger. C’est peut-être ce qui explique en partie la défection de plusieurs grandes galeries bruxelloises. « Il y a énormément de foires sur une année et si, l’an dernier, tout le monde était content de se retrouver ici, cette année il a fallu faire des choix », confie un galeriste bruxellois venu en simple visiteur.