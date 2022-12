Comment le Qatar use de son influence dans le monde

Obsédé par son influence, l’émirat du Golfe essaie par tous les moyens de s’attirer de la sympathie et des alliances.

Le Qatar est-il allé un pas trop loin ? Depuis vendredi dernier, des perquisitions et des inculpations visent des eurodéputés, leurs assistants, un ancien eurodéputé et un responsable de syndicat dans une affaire de corruption qui entoure l’émirat du Golfe. Le pays est suspecté d’avoir voulu s’acheter des opinions favorables et d’influencer des votes au Parlement européen. Le Qatar déploie un réseau d’influence mondiale, dont la corruption, si elle est avérée, ne serait que la partie criminelle de l’iceberg.