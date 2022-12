Corruption au Parlement européen: Roberta Metsola promet des réformes majeures et rapides

C’est une Roberta Metsola éreintée, ébranlée et déterminée qui a ouvert, comme de coutume, le Sommet européen. Si la présidente du Parlement européen est venue plaider la cause de la Roumanie et de la Bulgarie (pour leur accession à Schengen), ou la nécessité d’adopter un plafonnement du prix du gaz, c’est, forcément, le Qatar qui a monopolisé le débat. A leur arrivée au Juste Lipse, plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement avaient d’ailleurs évoqué l’impact de la corruption présumée sur la crédibilité de l’ensemble des institutions européennes.