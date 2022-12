Fraude sociale: la filière belgo-portugaise envoyait sur les chantiers belges de faux travailleurs détachés

Une somptueuse machine à frauder l’ONSS, opérant dans le secteur de la construction et de la rénovation. Voilà ce qu’a percé à jour une équipe d’enquête chapeautée par Eurojust (l’outil de coopération judiciaire de l’UE), au sein de laquelle ont collaboré la PJF de Bruxelles et la PJ portugaise, ainsi que les services de l’ONSS, d’Europol et de l’European Labour Authority. Nom de code de l’opération, qui s’est traduite par 6 perquisitions simultanées sur notre sol et 14 menées au Portugal le 13 décembre dernier : Salsa. Au total 4 personnes ont été arrêtées en Belgique et 12 au Portugal, où un juge d’instruction a également fait saisir 5 biens immobiliers et a ordonné le blocage de 32 comptes bancaires.

Ce jeudi, l’Auditorat du travail de Bruxelles confirmait qu’à l’issue de ces arrestations en Belgique, une personne (jouant un rôle clef au sein de cette organisation criminelle) avait été placée sous mandat d’arrêt sur décision du juge d’instruction en charge du dossier, tandis qu’une autre avait été libérée sous conditions.

Le préjudice causé par cette organisation criminelle à la sécurité sociale belge semble colossal. On parle de 11 millions d’euros de cotisations éludées, grâce à un stratagème de fraude sociale reposant sur des sociétés fantômes enregistrées au Portugal (le dossier en a comptabilisé au moins 15) qui contournaient les règles en vigueur en matière de détachement de travailleurs pour fournir de la main-d’œuvre bon marché sur les chantiers belges, apparemment via de faux contrats de sous-traitance. D’après la presse lusophone, pas moins de 1.100 travailleurs seraient concernés. « Tous portugais semble-t-il » explique un interlocuteur proche du dossier. Certains de ces travailleurs étaient directement envoyés depuis le Portugal, d’autres semblent détachés en Belgique depuis plus de deux ans, ce qui est contraire à la réglementation européenne. « A supposer les faits établis, il s’agirait d’une forme grave de dumping social. La lutte contre ce type de délinquance est une des priorités de l’Auditorat du travail de Bruxelles. L’organisation suspectée gérait la structure depuis la Belgique et rapatriait l’argent généré vers le Portugal. Des transferts pour plus de 25 millions d’euros ont été constatés », rapporte le ministère public.