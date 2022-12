Gand, Anvers, Bruxelles... la fin de règne du diesel se précise

La circulation des voitures diesel ne sera plus autorisée à Anvers et à Gand à partir de 2031. Ce sera 2030 à Bruxelles. Les motorisations à essence suivront plus tard.

Le crépuscule se dessine de plus en plus pour le diesel dans notre pays. A partir de 2031, les voitures à motorisation diesel ne seront plus autorisées dans les zones de basses émissions à Anvers et à Gand, a décidé le gouvernement flamand.

A Bruxelles, c’est en 2030 que les voitures et camionnettes (classe 1) diesel les plus récentes (Euro 6d) seront bannies des rues de la capitale. Les voitures et camionnettes à essence (Euro 6d) ne pourront plus circuler à partir de 2035.

En Flandre, Anvers (en 2017) et Gand (en 2020) sont les deux villes qui ont instauré une zone de basses émissions. Mais si la décision de créer une LEZ incombe aux communes, le calendrier de ces dernières est fixé par le gouvernement flamand. La décision que ce dernier a prise fixe non seulement une date de fin pour le diesel mais aussi une date d’interdiction pour les motorisations à essence : ce sera à partir de 2035.

À lire aussi Bruxelles: c’est à raison que la zone de basses émissions se durcit

A ce stade, les cyclomoteurs et les motos échappent à ces règles. A Bruxelles, en revanche, toutes les mobylettes équipées de moteur thermique seront interdites à partir de 2028. Toutes les motos L3-L5 seront progressivement interdites entre 2025 et 2035. Entre 2028 et 2035 pour les motos L6-L7.

En Wallonie, depuis le 1er janvier 2020, les communes et villes peuvent proposer l’instauration d’une ou plusieurs zones de basses émissions sur leur territoire, de manière permanente ou ponctuelle. Faute d’arrêté d’exécution, aucune décision ne sera prise avant 2025 cependant. Le calendrier provisoire prévoit que l’accès aux voitures diesel Euro 6 et aux motorisations à essence Euro 4 sera interdit à partir du 1er janvier 2025. Les Euro 6 diesels seront bannies de tout le territoire de la Région à partir de 2030. Les motorisations à essence resteront autorisées.