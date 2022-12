Tensions au Pérou: «quelques Belges» sont bloqués au Machu Picchu

Le SPF Affaires étrangères conseille aux Belges sur place d'éviter les déplacements, de rester très vigilants, d'éviter les zones de manifestation et les grands rassemblements, de suivre les informations locales et de se conformer aux instructions des autorités locales. Il leur est également conseillé d'éviter le centre de la capitale Lima en raison du risque élevé de manifestations et de s'inscrire via le site Travellersonline du SPF.

Le Machu Picchu est l'une des principales attractions touristiques d'Amérique du Sud et est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1983. La ville en ruines a été fondée par les Incas au XVe siècle et se compose d'environ 200 bâtiments. Des milliers de visiteurs s’y rendent chaque jour. Ils arrivent principalement en train depuis Cuzco.