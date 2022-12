Paul Magnette (PS) sur la migration: «La trouille politique des partis flamands face au Belang ne peut plus durer»

Le patron des socialistes est très remonté contre la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), et pas que. Pour répondre à la crise de l’accueil, il plaide pour des solutions structurelles.

C’est un Paul Magnette furibard qui s’adresse au Soir. Pas à cause des scandales dans les parlements wallons et européens, dans lesquels des membres du PS sont impliqués. Non, le président des rouges en a après la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), et les partis flamands de la Vivaldi en règle générale (sans oublier le MR au passage).