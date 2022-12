Standard: un départ de Nicolas Raskin en janvier est toujours une option possible

Avant sa grande rentrée, mardi soir à l’Antwerp en huitième de finale de la Coupe de Belgique, et à l’approche d’un mercato hivernal qui ne devrait pas créer beaucoup de remous, le Standard travaille sur plusieurs dossiers sportifs. Avec des priorités. Celle, notamment, de trouver en janvier un nouveau port d’attache à Selim Amallah, ce qui permettrait au club liégeois, à six mois de l’expiration du contrat de son milieu de terrain, de toucher un (tout) petit peu d’argent et (ou) peut-être, de négocier un pourcentage à la revente. En plus de la somme de 350.000 euros attendue de la FIFA à titre d’indemnisation liée à la mise à disposition d’Amallah de l’équipe nationale du Maroc. Et s’il n’a pas été le Lion de l’Atlas le plus flamboyant durant de la Coupe du monde qatarie (peu de gens savent qu’il a été touché au genou lors du premier match de poules contre la Croatie et qu’il a ensuite joué sous infiltration), le médian hennuyer, qui bénéficiera de deux semaines de congé après la petite finale de samedi, devrait être sollicité.