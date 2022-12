Cyclisme: Remco Evenepoel est le lauréat du Joyau du sport flamand

Remco Evenepoel est le lauréat 2022 du Joyau du sport flamand (Vlaams Sportjuweel) pour la « meilleure performance sportive » de l’année. Son père, Patrick Evenepoel, a reçu le trophée des mains du ministre flamand des sports, Ben Weyts (N-VA), au Docks Dome jeudi à Bruxelles.

Le Joyau du sport flamand est un prix décerné par le gouvernement flamand à un athlète flamand qui a réalisé la « meilleure performance sportive » au cours de l’année.

Le coureur cycliste de 22 ans de la formation Quick-Step Alpha Vinyl a offert à la Belgique un merveilleux été indien. Début septembre, il est devenu le premier Belge depuis 44 ans à remporter un grand tour. Il a gagné la Vuelta espagnole. Evenepoel a ensuite remporté le championnat du monde sur route à Wollongong, en Australie fin septembre après avoir décroché le bronze dans l’épreuve contre-la-montre une semaine auparavant. Au printemps, il avait remporté son premier Monument avec Liège-Bastogne-Liège et était devenu champion de Belgique de contre-la-montre. Entre-temps, il a également remporté la Clasica San Sebastian pour la deuxième fois.

Evenepoel n’a pas pu assister au gala. Il est actuellement en satge d’entraînement en Espagne avec ses coéquipiers du « Wolfpack ».

Ces dernières semaines, Evenepoel a également reçu le Trophée national du Mérite sportif et le Géant flamand. Il a également été le lauréat du Vélo de Cristal et du Flandrien dans notre pays. Sur le plan international, il a reçu le prestigieux Vélo d’Or récompensant le meilleur coureur cysliste de l’année dans le monde. Il est également le grand favori pour le prix du Sportif belge de l’année qui sera décerné le 6 janvier.

Outre Evenepoel, la coureuse cycliste Lotte Kopecky et la régatièreà la voile Emma Plasschaert ont été nommées. Kopecky a remporté les Strade Bianche et le Tour des Flandres en 2022, ainsi que deux titres mondiaux sur piste. Plasschaert a remporté son deuxième titre mondial en Laser Radial (ILCA 6) fin 2021 et a décroché le bronze au Mondial de cette année en octobre.

Le « Vlaams Sportjuweel » est décerné par le jury professionnel du groupe de pilotage du sport de haut niveau flamand et par les votes exprimés par le public sur Sporza.be. Le jury professionnel a attribué 200 points, répartis entre les trois nommés. Les 100 points restants sont venus des internautes sur Sporza.be.