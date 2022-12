Enlèvements d’étudiants à la sortie du Carré à Liège: des peines lourdes prononcées

Les jeunes Sérésiens ont fait au total, en quelques nuits ponctuées de plusieurs enlèvements, une vingtaine de victimes, dont 11 ont ainsi été séquestrées. Seules cinq d’entre elles s’étaient constituées parties civiles, des étudiants âgés de 19 à 21 ans domiciliés à Attert, Heusy et Havelange, qui kottent à Liège, et deux Liégeois.

Le tribunal correctionnel de Liège a rendu son jugement, ce jeudi, dans le dossier des « kidnappings du Carré », commis en septembre et octobre 2021 selon un mode opératoire toujours similaire. Des jeunes gens qui sortaient de ce lieu festif de Liège, et repartaient à pied vers leur kot ou leur véhicule, se faisaient aborder par des personnes circulant dans une VW Polo. Après avoir utilisé un prétexte futile pour éviter qu’elles se méfient, les occupants de cette voiture sortaient, la frappaient, puis la forçaient à embarquer. Originaire de Morchamps, un quartier difficile de Seraing, les jeunes agresseurs embarquaient leur victime jusqu’à la cité du Fer, où elles l’abandonnaient après lui avoir fait livrer ses codes bancaires. Le dossier faisait état de victimes terrorisées, qui croyaient leur dernière heure arrivée. Certains sont toujours traumatisés aujourd’hui.

Le jugement rendu ce jeudi stigmatise l’extrême violence des faits et l’absence de prise de conscience dans le chef de leurs auteurs. Il souligne aussi le traumatisme causé à des jeunes gens, et le climat d’insécurité généralisée que de tels faits peuvent causer. Le principal auteur, Orhan (22) est condamné à neuf ans d’emprisonnement, et son bras droit, Arsen, à sept ans. Samed-Mesut (22) et Lirim, impliqués dans moins de faits, sont condamnés à respectivement 30 mois et quatre ans d’emprisonnement avec sursis pour ce qui excède la détention préventive. Une amie à eux, 22 ans également et qui contestait son implication mais avait été reconnue par une des victimes, a été acquittée au bénéfice du doute. Un jeune ayant participé à une soirée de faits, identifié sur vidéosurveillance, est condamné à 30 mois avec sursis ; la professeure écope de 16 mois avec sursis également. Les sursis octroyés sont notamment conditionnés à une absence de fréquentation du Carré pendant la nuit.