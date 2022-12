Bastien Vivès: L’amour que nous ne ferons jamais ensemble

Fin janvier 2023, Dans les yeux de Bastien Vivès devait être l’exposition phare du 50e Festival d’Angoulême, le plus prestigieux festival de bande dessinée en Europe. Le site de pétition en ligne, Mes Opinions, et Be Brave France, une association de lutte contre les crimes sexuels sur mineurs, ont réuni plus de 110.000 signatures exigeant son annulation. Les pétitionnaires entendaient dénoncer « la banalisation et l’apologie de l’inceste et de la pédocriminalité organisée par le dessinateur Bastien Vivès à travers ses ouvrages et ses propos dangereux. » Mercredi, le Festival les a entendus.