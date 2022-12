Soupçons de corruption au Parlement européen: le parquet fédéral en appel contre la surveillance électronique d’un des suspects

Niccolo Figa-Talamanca a été maintenu en détention à l’aide d’un bracelet électronique, a décidé la chambre du conseil de Bruxelles. Francesco Giorgi et Pier Antonio Panzeri ont vu quant à eux leur détention provisoire être prolongée d’un mois.

Le parquet fédéral est allé en appel contre la décision de la chambre du conseil de Bruxelles de maintenir Niccolo Figa-Talamanca en détention à l’aide d’un bracelet électronique, a indiqué jeudi Eric Van Duyse, le porte-parole du parquet fédéral. Niccolo Figa-Talamanca reste en prison et comparaîtra devant la chambre des mises en accusation dans les quinze jours.

Quatre prévenus devaient comparaître mercredi devant la chambre du conseil de Bruxelles dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar au sein du Parlement européen. Il s’agit d’Eva Kaili, Francesco Giorgi, Pier Antonio Panzeri et Niccolo Figa-Talamanca.

Concernant Eva Kaili, l’affaire a été reportée au 22 décembre, contrairement aux trois autres prévenus, qui ont vu leur détention provisoire être prolongée d’un mois par la chambre du conseil, même Niccolo Figa-Talamanca, placé sous bracelet électronique.

À lire aussi Corruption au Parlement européen: les aveux d’un inculpé

Les avocats de Francesco Giorgi et Pier Antonio Panzeri, Maîtres Laurent Kennes et Pierre Monville, n’ont pas encore fait savoir s’ils allaient faire appel de la décision. Ils ont décidé de ne pas faire de déclaration à la presse pour le moment.

Maître Kennes a exprimé son mécontentement concernant la quantité d’informations sur l’enquête parues dans la presse. Ce jeudi, nos révélations dans Le Soir et Knack évoquaient des aveux de Francesco Giorgi, le compagnon d’Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, désormais suspendue. L’homme a reconnu être impliqué dans une affaire de corruption et d’ingérence de la part du Maroc et du Qatar. Il affirme également que Pier Antonio Panzeri, ancien député européen italien, serait à la tête de l’organisation présumée.