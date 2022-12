Une application pour aider les malades de Parkinson à communiquer

Développée par les universités de Mons et de Valenciennes, elle agrandit les claviers des tablettes pour écrire plus facilement.

Deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en Belgique après l’Alzheimer, la maladie de Parkinson touche environ 50.000 personnes. Elle atteint les neurones impliqués dans les mouvements, si bien que les symptômes se caractérisent par une lenteur et une rigidité musculaire ainsi que des tremblements au repos. Au fur à mesure de l’évolution de la maladie, les patients ont souvent de plus en plus de mal à parler et à communiquer avec leur entourage, menant à l’isolement et la dépression.

Des spécialistes de l’université de Mons et de l’université polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes ont collaboré pour mettre au point un outil technologique aidant les personnes atteintes de Parkinson dans leur communication au quotidien. Durant deux ans, en collaboration avec des patients, ils ont développé une application « Parkinsoncom » téléchargeable sur une tablette ou un téléphone portable dont la principale propriété est d’agrandir le clavier d’écriture. Les utilisateurs ont donc plus de facilité à écrire et à communiquer directement à leur entourage, le message écrit étant lu oralement par l’application. Celle-ci dispose aussi de messages pré-écrits sur lesquels les patients n’ont qu’à cliquer pour se faire comprendre. L’application dispose aussi d’un onglet loisirs où l’utilisateur peut avoir accès à des vidéos ou de la musique et un bouton d’urgence qui alerte les contacts de référence du patient si celui-ci active l’alarme. L’application est téléchargeable gratuitement sur le site : https ://parkinson.eu