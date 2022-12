Verglas, neige, jusqu’à -12ºC: l’IRM émet une alerte jaune

Ce soir et cette nuit, des averses pourraient provoquer des conditions glissantes sur l’entièreté du territoire belge. L’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune de jeudi 15 décembre 18h à vendredi 16 décembre 14h.

Des plaques de givres pourraient se former et, compte tenu des températures très négatives, le risque de conditions glissantes persistera encore durant une bonne partie de vendredi.

L’atmosphère sera d’abord très froide, vendredi, avec des éclaircies sur l’ouest du pays et en Lorraine belge. Les autres régions devront composer avec d’abondants champs nuageux laissant parfois échapper quelques flocons. Le temps sera également brumeux. De plus, il conviendra d’être prudent suite aux conditions glissantes associées à des plaques de givre ou de verglas. Plus tard dans la journée, le soleil devrait percer la couverture nuageuse dans le centre du pays. Sur l’est, le ciel restera nuageux en beaucoup d’endroits avec possibilité de quelques faibles chutes de neige. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +3 ou +4 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord.

Vendredi soir et durant la nuit, le temps restera sec avec graduellement une formation de brume ou de brouillard givrant. Il fera à nouveau très froid avec des minima de -4 à -11 degrés, et localement même encore plus bas en Ardenne. Il conviendra donc de tenir compte de la formation de plaques de givre.

À lire aussi A-t-on le droit de laisser tourner le moteur pendant qu’on dégivre son pare-brise?

Samedi, après une nouvelle nuit glaciale, les brumes et brouillards givrants présents en plusieurs endroits se dissiperont progressivement pour laisser la place à un temps ensoleillé. Les maxima se situeront entre +2 degrés à la mer et -5 degrés en Ardenne, avec des valeurs autour de 0 degré dans le centre du pays.