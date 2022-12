Remco Evenepoel, le Qatar et Alexander De Croo: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Roberto Martinez

Sympa ! Ses collaborateurs ont offert une sorte de pot d’adieu à l’entraineur des Diables rouges qui ne l’est plus d’ailleurs. On est comme ça, nous les Belges : une dégelée historique et hop, on se rince malgré tout le gosier. En français, le mot, c’est « convivialité ». Et puis, on positive toujours : nos adversaires à la Coupe du Monde étaient des demi-finalistes en puissance et on ne nous avait rien dit. A la prochaine, Roberto.

Les petites coupures