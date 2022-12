Les Vingt-Sept au chevet du décrochage économique européen

La « trêve des confiseurs » sera studieuse, pour les experts à la Commission européenne. Le sommet européen de ce jeudi demande à l’exécutif communautaire « d’analyser » et de présenter une batterie de propositions d’ici la fin du mois prochain pour voler au secours de la « base économique, industrielle et technologique » européenne. La Commission est priée de faire l’inventaire des « outils nationaux et européens mobilisables » et, dans la foulée, de « présenter une stratégie visant à stimuler notre compétitivité et notre productivité d’ici début 2023 ».