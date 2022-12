Les barbouzeries du Maroc au cœur du dossier de corruption au Parlement européen

Une même organisation criminelle, utilisée pour des motifs différents par les Etats du Qatar et du Maroc. Le dossier de corruption présumée au Parlement européen établit une « Maroc connection » entre Pier Antonio Panzeri et les services secrets du royaume.

Avant le Qatar, le Maroc. C’est parce que, dans une enquête initiée en 2021, elle soupçonnait des tentatives non seulement d’ingérence mais aussi de corruption au cœur de l’Europe par un pays tiers que la Sûreté de l’Etat a, le 12 juillet dernier, partagé ses craintes avec le parquet fédéral. Le juge Michel Claise fut saisi et l’enquête confiée à la police judiciaire fédérale et son Office central pour la répression de la corruption (OCRC). Même si le Qatar est pointé du doigt depuis le 9 décembre, suspecté d’avoir (ab)usé de son influence pour s’attirer les bonnes grâces des gardiens de la démocratie européenne, le Maroc est lui aussi sur la feuille de route des enquêteurs.