«Toâ», «Misericordia»...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Misericordia ****

Trois femmes entre deux âges qui tricotent, bavardent, se disputent, se jalousent… Trois femmes dans un univers où il faut faire feu de tout bois pour survivre. Surtout lorsqu’il faut en plus élever un garçon étrange qui ne parle pas mais qui s’exprime avec son corps. Une fois de plus, Emma Dante livre un spectacle bouleversant sur la force et la fragilité des femmes, la maternité, la solitude, l’envie d’ailleurs, le besoin d’aimer et d’être aimé… Le tout dans une forme magnifique, mêlant le conte, la danse et la musique dans une succession de séquences inoubliables. Aux Tanneurs.