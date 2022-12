Et soudain, on (re)découvre le Parlement européen

Mais pourquoi donc déverser tant d’argent pour convaincre quelques députés d’influer sur le vote d’une résolution du Parlement européen ? La question revient avec une telle insistance qu’on se dit que le Qatar et le Maroc ont vu plus de potentiel et d’impact dans l’action du Parlement et de ses élus que nombre de leurs électeurs et surtout des partis nationaux qui y envoient trop souvent des politiciens « fatigués », trublions ou faiseurs de voix jugés obsolètes.

C’est une évidence : la liste des candidats aux élections européennes recèle peu d’enjeu stratégique et suscite encore moins de passion. L’impression reste toujours aujourd’hui que la « vraie » politique, celle qui va peser sur le score électoral du parti, marquer l’opinion publique et faire la une des médias, se joue encore et toujours à domicile et pas dans les enceintes européennes.