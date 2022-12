«À propos», le podcast du Soir du 16 décembre: le procès des attentats de Bruxelles, les Racines élémentaires de Gad Elmaleh

Déjà dix jours sont passés depuis que le procès des attentats de Bruxelles a repris le 5 décembre dernier. Entre conditions de transfert dénoncées par les accusés et un jury populaire touché par les maladies hivernales, son bon déroulement est déjà perturbé par plusieurs incidents. Arthur Sente du service société suit le procès. Il s’y est rendu à de nombreuses reprises. Camille Petoud lui a demandé de passer en studio pour qu’il nous raconte ces premiers jours de procès.

Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des « Racines Elémentaires ». Ce samedi, c’est un humoriste, acteur et réalisateur qui se raconte. Gad Elmaleh parle de son enfance, du Cours Florent et de la religion dans une interview signée Béatrice Delvaux et Fabienne Bradfer. Béatrice qui nous dit en quelques mots pourquoi il faut lire cet entretien.