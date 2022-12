«Rester ou marcher huit heures vers le prochain village»: le témoignage d’un touriste belge bloqué au Machu Picchu

Quelques Belges se trouvent parmi les centaines de touristes bloqués au Machu Picchu, célèbre site touristique au Pérou, depuis mercredi, a indiqué le SPF Affaires étrangères à Belga jeudi. Les touristes ne peuvent pas quitter le site et leurs hôtels, car les trains en provenance de Cuzco sont bloqués à cause de manifestations contre la nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte.

Wouter Castryck, touriste belge bloqué sur place, explique la situation au journal Het Laatste Nieuws : « Les trains ne circulent plus, mais nous sommes en sécurité ici. La seule chose stressante, ce sont les possibilités de partir plus tôt, à pied ». Depuis son hôtel, Wouter Castryck indique avoir déjà reçu un avertissement sur la possibilité d’un trajet retour très compliqué : « Lundi, lorsque nous nous sommes rendus à Aguascalientes, nous avons déjà reçu un avertissement. Nous ne nous sommes pas trop inquiétés : mardi, nous avons visité le Machu Picchu comme prévu, mais il s’est avéré que nous ne pouvions pas partir. »

Huit heures de marche

Selon le touriste belge, plusieurs touristes bloqués ont décidé de rejoindre la ville de Cuzco à pied, via un trek de 41 kilomètres à travers les montagnes. La route longe également la ligne de chemin de fer détruite suite aux manifestations et totalise huit heures de marche, en montée. Stop, barrages, trek, le trajet vers Cuzco est compliqué.

Face à un trajet qu’il considère difficile, Wouter Castryck et son compagnon de voyage ont décidé de rester dans la ville d’Aguascalientes, en attendant que la situation se débloque. « Ce n’est pas super-agréable, mais l’atmosphère ici est correcte », indique-t-il. Rassuré, il explique être « en sécurité » et avoir beaucoup de « nourriture et de boissons ». Selon l’habitant de Gand, au moins sept cents personnes sont encore bloquées à Aguascalientes, dont des familles avec enfants et des couples âgés.

Le Machu Picchu est l’une des principales attractions touristiques d’Amérique du Sud et est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1983. La ville en ruines a été fondée par les Incas au 15e siècle et se compose d’environ 200 bâtiments. Des milliers de visiteurs viennent chaque jour. Ils arrivent principalement en train depuis Cuzco.

Situation politique tendue

Le mouvement de contestation s’aggrave au Pérou où il est entré vendredi dans son 9e jour après le maintien en prison de l’ancien chef de l’Etat déchu Pedro Castillo et de nouveaux affrontements qui ont fait sept morts dans le sud du pays.