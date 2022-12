Menaces, intimidation, harcèlements : les employés dénoncent un «climat de terreur» aux Musées des Beaux-Arts

La lettre ouverte fait référence à une «mauvaise gestion» du musée. Les signataires déplorent qu’une partie de la collection permanente soit encore cachée dans les réserves et dénoncent le manque « d’une vision claire ». Ils dénoncent également des menaces, intimidations et harcèlements réguliers. Les conditions de travail sont qualifiées d ’« épouvantables» et les signataires estiment que la direction ne coordonne pas assez les projets dont elle a pourtant la charge. Des programmes et des objectifs irréalistes seraient également imposés.

Tout cela affecte gravement le personnel et le nombre de cas d’épuisements, de burn-out et de départs augmente. Au cours des deux dernières années, cinq employés seraient partis, cinq autres auraient été licenciés et six seraient tombés en burn-out.