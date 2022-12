Coupe du monde: voici pourquoi l’Argentine en veut à Kylian Mbappé

L’Argentine n’a certainement pas oublié son élimination à la Coupe du monde 2018… Ce jour-là, il y avait eu la frappe de Pavard mais surtout les fulgurances de Kylian Mbappé. Un schéma que ne veulent surtout pas voir se répéter les Argentins.

Dans une saillie très argentine, Nestor Gorosito, entraîneur de Gimnasia, a tweeté sa méthode pour arrêter Mbappé : « Romero, Otamendi, Paredes : pour stopper Mbappé, il faut le tacler aux jambes et à la cuisse. Et même, si vous le pouvez, la cuisse et la poitrine ».

Mais plus que cette animosité sportive, il y a aussi une certaine rancœur envers le Français. Kylian Mbappé a blessé les Argentins. La raison ? Ses mots du Français après sa prolongation au PSG : « L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent ».