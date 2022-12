Mehdi Djaadi, un auteur inspirant

Une source d’inspiration ? Allez voir le spectacle de Mehdi Djaadi « Coming out » qui est un vrai hymne à la tolérance et à l’amour. Il raconte le parcours d’un musulman qui a été très pratiquant, voire extrémiste, avec un père assez extrême. Il nous montre ce chemin de croix où il se convertit et fait un parcours avec Jésus assez bouleversant. Dans mon film, quand il raconte sa conversion, c’est son histoire qu’il confie. Et puisqu’on parle de la famille ici, il y a aussi le livre de ma sœur Judith, « Une reine » (Robert Laffont), qui parle de ma grand-mère, mariée de force à 14 ans et sans qui on ne serait pas là. Sa vie, pour le coup, ce ne fut pas de la comédie. »