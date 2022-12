Pourquoi il est déconseillé de toucher la couche de neige observée dans plusieurs villes

De légères chutes de neige ont été enregistrées ce vendredi matin, dans plusieurs régions du pays. Aux alentours de Charleroi, dans le Brabant wallon ou encore à Bruxelles, aux petites heures, une fine couche de neige a été observée. Attention, il ne s’agit pourtant pas de neige « classique », mais de neige appelée « industrielle. »

Particules de pollution

La neige industrielle est formée par de la vapeur d’eau, condensée sur des particules fines, donc de la pollution. Sous l’effet des températures négatives, l’eau gèle et se cristallise autour de la particule fine, formant cette neige d’un genre particulier. Ce phénomène météorologique se produit lorsque des températures négatives rencontrent un nombre important de particules fines dans l’air.

Depuis ce jeudi, des concentrations élevées de particules fines (PM2,5) dans l’air ont été mesurées dans les réseaux de surveillance des trois Régions, indique jeudi la Cellule Interrégionale de l’Environnement (Celine) dans un communiqué. Ces niveaux sont suffisants pour déclencher le « seuil d’information » de la population.

Malgré les faibles risques de toxicité, il est donc conseillé d’éviter tout contact avec cette neige.

Retour de flocons

Aujourd’hui, le temps restera longtemps ensoleillé sur l’extrême est et sud-est du pays. Aussi sur l’ouest et le nord-ouest, les éclaircies seront souvent larges avec ce matin encore le risque d’une averse hivernale au littoral. Les autres régions devront composer avec d’abondants champs nuageux laissant parfois échapper quelques faibles chutes ; le temps y sera également brumeux. Le risque de plaques de givre ou de glace persistera. Plus tard dans la journée, le soleil devrait percer la couverture nuageuse dans le centre du pays. Les maxima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes, proches de 0 degré dans le centre et +3 ou +4 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord.

Ce soir, les éclaircies seront larges sur l’ouest, tandis que sur l’est il fera plutôt nuageux. Durant la nuit de vendredi à samedi, nous prévoyons dans la plupart des régions des nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard givrant. Quelques flocons seront possibles par endroits. Il fera à nouveau très froid avec des minima de -4 à -11 degrés, et localement même encore plus bas en Ardenne. Il conviendra donc de tenir compte de la formation de plaques de givre. Le vent sera faible, d’abord de direction variable, s’orientant ensuite au secteur sud dans le courant de la nuit.