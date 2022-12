Belfius augmente ses taux sur l’épargne: qu’en est-il des autres banques?

Belfius relève son taux de base et la prime de fidélité sur son compte épargne réglementé, ils passent respectivement de 0,01 % à 0,35 % et de 0,10 % à 0,15 %, annonce la banque jeudi. Ils entreront en vigueur le 2 janvier prochain sur tous les comptes d’épargne réglementés existants.

Belfius proposera également à partir de cette date un nouveau compte épargne réglementé spécifique, le Fidelity, offrant une prime de fidélité significativement plus importante (0,65 % et également 0,15 % de taux de base) et destiné aux clients qui entendent épargner à plus long terme une somme d’argent qui ne sera en principe pas utilisée durant l’année.

« Le nouveau relèvement des taux annoncé par la BCE ce 15 décembre 2022 confirme clairement le caractère structurel de la hausse des taux d’intérêt », justifie Belfius, première grande banque active en Belgique à passer le pas. Avant elle, d’autres acteurs de plus petite taille l’avaient déjà fait comme CKV ou Keytrade Bank.

Du mouvement chez les autres acteurs

Il faut donc s’attendre prochainement à des mouvements de la concurrence.

Récemment, l’économiste Etienne de Callatay confiait ses préoccupations sur la politique de rémunération des quatre premières banques du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING), qui offraient toutes jusqu’à présent le minimum légal de 0,11 % comme rendement à leurs clients : « Aujourd’hui, on peut se poser la question de l’absence de concurrence entre les grandes banques.

Si les quatre leaders ne réagissent pas aux mouvements de la BCE, les suspicions de cartellisation, d’entente pourraient augmenter. Ce qui n’est pas souhaitable. Leurs conditions vont devoir être révisées et on peut espérer qu’ils ne bougent pas tous de la même manière. Quand les taux étaient très bas, que toutes les banques offrent le minimum légal sur l’épargne était compréhensible. Quand les taux remontent, il apparaît comme suspect de continuer à avoir la même politique. »