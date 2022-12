Tendance: le sous-vêtement thermique, du confort à la nécessité

Et si la star de cet hiver, c’était lui, le sous-vêtement thermique ? Son nom a gonflé dans les conversations ces derniers temps. Et, renseignements pris auprès de plusieurs enseignes, ses ventes ont sensiblement augmenté dans les magasins. Ce qui colle parfaitement au contexte des dernières semaines : celui d’une crise énergétique qui oblige les particuliers, les institutions, les entreprises à réduire de quelques degrés les températures à l’intérieur, quitte à donner des frissons à certains et à les contraindre à troquer leurs sous-vêtements classiques contre des thermiques.

« Depuis le début de la saison, on a constaté une forte augmentation des ventes de vêtements thermiques de façon générale », affirme Julie Nevejan, porte-parole de Décathlon Belgium. « Pour les sous-vêtements, cette hausse se situe entre 60 et 70 %. »