«Tableau Delvaux»: Affaires, le retour

Septembre 2022. Le Soir secoue le monde politique et l’opinion publique, en révélant des plaintes pour harcèlement contre le greffier du Parlement wallon, des dépenses explosives et ubuesques pour des bâtiments en bord de Meuse et des marchés publics douteux. L’éditorial qui accompagne cette publication fustige ces dérapages qui renforcent l’image d’une région où l’on dépense sans compter un argent public qu’on n’a pas. Et conclut à l’absence de tout contrôle externe digne de ce nom sur la gestion parlementaire wallonne. La Cour des comptes n’y met ainsi pas les pieds : rien n’oblige le Parlement wallon à se soumettre à son contrôle, mais rien ne s’oppose non plus à ce qu’elle y ait recours vu le manque de compétences comptables notamment des vérificateurs sur lesquels repose toute la tâche. Le Parlement bruxellois, lui, a sagement demandé à la Cour des Comptes d’effectuer cette supervision.