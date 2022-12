Coupe du monde: le Maroc sans Romain Saïss pour affronter la Croatie

Le joueur est blessé et ne pourra pas jouer la petite finale de ce Mondial.

Romain Saïss, le capitaine du Maroc, va manquer le match pour la troisième place de la Coupe du monde entre le Maroc et la Croatie samedi, a confirmé Wald Regragui, le sélectionneur marocain, vendredi en conférence de presse.

En plus de Saïss, Regragui pourrait aussi être privé de deux autres défenseurs : Noussair Mazraoui et Nayef Aguerd. « Ils sont aussi blessés et nous devons voir s’ils sont en mesure de jouer. Tout le monde veut jouer pour la 3e place mais je ne vais prendre aucun risque. Il faut être responsable. »