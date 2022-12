«La diversité et l’inclusion ne doivent pas être à la marge»

Fatima Zibouh, experte en diversité et inclusion, est convaincue que la mise à l’emploi des personnes, quelles que soient leurs différences, contribue à renforcer la cohésion sociale et la dynamique économique et sociale de leur ville, leur région, leur pays.

Fatima Zibouh est experte en diversité, discrimination et inclusion. Titulaire d’un doctorat en sciences politiques et sociales, elle a travaillé sur différents projets qui visent la diversité et l’inclusion au niveau académique, culturel, sociétal et économique. Impliquée depuis plus de vingt ans au sein de la société civile pour créer des connexions entre les différents univers culturels et sociaux, elle est manager au sein d’un service dédié à l’inclusion des chercheurs d’emploi sur le marché du travail et intervient régulièrement comme conférencière pour les entreprises qui souhaitent investir davantage sur l’enjeu de la diversité au sein de leur organisation.

Quels éléments de votre propre parcours pourraient constituer de bons ou de mauvais exemples en termes d’inclusion et de diversité dans le monde du travail ?