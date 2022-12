La diversité au sein de bpost, miroir de la société

Pour Anette Böhm, qui a pris ses fonctions de Chief Human Resources Officer chez bpost six mois plus tôt, « notre vision très claire de l’importance de la diversité et de l’inclusion est inscrite dans notre ambition ESG » (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). « Mais cela va plus loin », poursuit-elle. « Nous sommes dans une société au marché limité du point de vue des ressources humaines, et les sociétés qui veulent investir dans la diversité sont celles qui ont le plus de succès auprès des jeunes. Ceux-ci ne s’investissent que dans des entreprises qui recrutent quelle que soit l’origine ou le profil et le background des candidats.