Débardage: repenser l’exploitation forestière avec l’aide du cheval de trait

Avec les « monstres des forêts » comme les timberjacks, le sol se compacte dangereusement. Le Département de la nature et des forêts de Liège et deux ASBL veulent proposer une alternative partielle, en redynamisant le débardage à cheval.

Emblème de la Foire agricole et forestière de Libramont, emblème du monde rural finalement, le cheval de trait ardennais se cherche depuis des années de nouveaux défis occupationnels. Depuis l’avènement, après-guerre, des tracteurs agricoles motorisés et autres engins de débardage forestier, le cheval n’a pas perdu de sa superbe esthétique, mais bien de son aura et de sa présence sur le terrain.

Ces dernières années, des passionnés œuvrant au sein du Comité européen du cheval de trait (CECT) ont essayé de lui trouver de nouvelles pistes de travail – mais cela reste somme toute anecdotique – entre ramassage de poubelles, attelage touristique, travail en maraîchage ou dans les vignes, entretien des bords de voiries et nettoyage des jeunes plantations en forêt.