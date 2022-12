Soupçons de corruption au Parlement européen: Marc Tarabella reste bourgmestre d’Anthisnes

« Les procédures et investigations en cours ne concernent et ne perturbent en rien la gestion de la commune et les services rendus à la population », ajoute le communiqué.

Eurodéputé bénéficiant à ce titre de l’immunité parlementaire, Marc Tarabella a vu son domicile perquisitionné le week-end dernier dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de corruption au sein du Parlement européen.

Dans l’attente des conclusions de l’enquête, M. Tarabella a été suspendu de son groupe S&D au Parlement européen ainsi que du PS, après son audition mardi par la commission de vigilance du parti. Il nie toute implication dans une quelconque corruption par le régime qatari.